Enter Air: Nasi pasażerowie nie chcą latać z Radomia

Enter Air przeprowadził ankietę wśród swoich pasażerów. Rozdał je wszystkim korzystającym z 228 lotów tego przewoźnika startujących między 30 czerwca a 28 lipca 2019 r. z Warszawy do 43 miejsc wakacyjnych w 18 krajach, takich jak Grecja, Hiszpania, Turcja, Kenia, Wyspy Zielonego Przylądka i Zanzibar. Byli to klienci Itaki, TUI Poland, Rainbowa i Corala Travel. Łącznie przewoźnik dostał 9 129 wypełnionych ankiet.

Zapytał ich: Z którego lotniska byłoby Pani/Panu najwygodniej latać? I podał do wyboru trzy odpowiedzi: z Lotniska Chopina w Warszawie, lotniska w Modlinie i lotniska w Radomiu.

88,5 procent ankietowanych wskazało jako najwygodniejsze dla siebie lotnisko Lotnisko Chopina, 6,5 procent wybrało Modlin, a 5 procent planowane lotnisko w Radomiu. Zdecydowana większość respondentów (82,6 procent) uważa też, że nawet krótszy o kilka minut lot nie zrekompensuje im niedogodności związanych z koniecznością dojazdu do Radomia, a 79,7 procent nie chce, żeby Okęcie było portem wyłącznie przesiadkowym.

– Liczba chętnych do latania z Radomia nie zapełni nawet połowy samolotu latającego przez rok na najpopularniejszej trasie, a pasażerowie chcą przecież latać w różne miejsca -komentuje cytowany w komunikacie firmy członek jej zarządu i dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki. - Ruch lotniczy z Radomia nie ma i nigdy nie będzie miał racji bytu.

– Administracja państwowa i porty lotnicze dążą do wyrzucenia polskich turystów z Lotniska Chopina, które ma stać się portem przesiadkowym dla zagranicznych pasażerów - komentuje wyniki ankiety Polaniecki. - Opinie ekspertów są bardzo krytyczne wobec takiego pomysłu, dlatego zdecydowaliśmy się spytać o zdanie najbardziej zainteresowanych, czyli naszych pasażerów. Wyniki ankiety nie pozostawiają wątpliwości, że lotnisko w Radomiu to projekt realizowany wbrew pasażerom, który nie ma logicznego uzasadnienia. Na projekt zmarnowane zostaną ogromne pieniądze, które mogłyby posłużyć na poprawę infrastruktury tam, gdzie to jest potrzebne.