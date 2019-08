Wizz Air: 20 milionów pasażerów w Warszawie w 15 lat

Przez pierwszych sześć miesięcy 2019 roku Wizz Air przewiózł ponad 4,5 miliona podróżnych na trasach z i do Warszawy. Jego warszawska flota składa się z ośmiu samolotów - airbusa A320 i siedmiu airbusów A321ceo. Siatka połączeń z Warszawy liczy 46 tras do 25 krajów (w sumie z ośmiu lotnisk w Polsce Wizz Air lata na 178 trasach do 28 krajów).