Rekordowy lipiec lotniska w Babimoście

Tak duży wzrost jest wynikiem podwojenia od początku czerwca liczby rejsów LOT-u do Warszawy i wprowadzenia na początku wakacji rejsów czarterowych Corala Travel do Antalyi. Touroperator i obsługująca je linia lotnicza Onur Air planują uruchomienia drugiego połączenia w tygodniu, dzięki czemu do tureckiego kurortu można będzie podróżować nie tylko na tydzień lub dwa tygodnie, ale również na dziesięć dni.