Lotnisko w Lublinie ma wiceprezesa od strategii

Jak podaje Port Lotniczy Lublin w komunikacie, Sebastian Meitz jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, ekonomicznych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i stypendystą Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Ukończył również Leadership Academy for Poland i studia podyplomowe na London School of Economics and Political Science. Ma też dyplom Airport Operations Diploma wydany przez Międzynarodową Radę Portów Lotniczych.

