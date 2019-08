Od listopada pięć nowych tras Wizz Aira z Polski

Z Warszawy do Edynburga będzie można polecieć w poniedziałki, środy, piątki i niedziele, z Gdańska do Edynburga we wtorki, czwartki i w soboty, z Katowic do Odessy we wtorki i w soboty, z Wrocławia do Odessy w poniedziałki i piątki, a z Gdańska do Odessy we wtorki i w soboty.