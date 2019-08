Więcej LOT-ów na trasach krajowych

Przewoźnik rozwinie też siatkę połączeń z Rzeszowem. Teraz wykonuje 34 loty tygodniowo na trasie z i do Warszawy. Od sezonu zimowego pojawią się dodatkowe rejsy wieczorne do stolicy.

- Rozkład został skonstruowany tak, by umożliwić dogodne przesiadki na Lotnisku Chopina, zarówno na rejsy do Ameryki Północnej, do Europy Zachodniej i Środkowej jak i do portów krajowych. Z naszych obserwacji wynika, że dotychczas pasażerowie najchętniej przesiadali się na rejsy do Gdańska, Mediolanu i Brukseli. Dzięki drugiemu rejsowi dziennie w wybrane dni tygodnia zaoferujemy możliwość jeszcze dogodniejszej podróży – podkreśla Ludera.