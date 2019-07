LOT tworzy w Budapeszcie centrum przesiadkowe

We wrześniu LOT uruchomi bezpośrednie rejsy z Budapesztu do Seulu, a od marca wystartuje z lotami do Sofii, Pragi, Belgradu, Stuttgartu, Bukaresztu i Brukseli

Połączenia do Seulu rozpocznie 22 września. Pozostałe 30 marca przyszłego roku - podaje przewoźnik w komunikacie. Tym samym siatka obsługiwanych przez LOT połączeń na rynku węgierskim wzrośnie do 12. "Uruchomienie nowych międzynarodowych rejsów z Węgier to kolejny etap konsolidacji rynku w Europie Środkowej i Wschodniej, którego LOT staje się dziś niekwestionowanym liderem" - pisze o sobie. Poniżej dalsza część artykułu

To, jak przypomina, zapowiadana w ubiegłym roku strategia rozwoju hubu LOT-u w Budapeszcie. Z Budapesztu lata już do Warszawy, Krakowa, London City, Nowego Jorku i Chicago. Do obsługi nowych połączeń europejskich LOT na stałe zostawi w Budapeszcie dodatkowo trzy embraery 195. Tym samym, od przyszłego sezonu letniego flota przewoźnika będzie tam liczyła pięć samolotów, razem z boeingiem 787 dreamlinerem.

Rejsy z Budapesztu do Seulu będą wykonywane dreamlinerem trzy razy w tygodniu we wtorki, piątki i niedziele. Rejs Budapeszt - Seul potrwa niespełna 12 godzin.

Prezes LOT-u Rafał Milczarski nazywa otwarcie połączenia z Seulem krokiem milowym w rozwoju firmy. - Potencjał turystyczny i biznesowy połączenia jest ogromny, rocznie na tej trasie podróżuje prawie 70 tysięcy pasażerów, a między regionem a Seulem – ponad 750 tysięcy - mówi, cytowany w komunikacie.

Rozkład połączenia Budapeszt - Seul został zaplanowany tak, żeby zapewnić dogodne przesiadki dla pasażerów podróżującym przez Budapeszt z innych miast Europy m.in. ze Stuttgartu, Pragi i z Warszawy.

Nowością będą również cztery kierunki europejskie, czyli Sofia, Praga, Belgrad i Stuttgart, które wystartują z Budapesztu z początkiem przyszłego sezonu letniego. - Stajemy się jedyną linią lotniczą oferującą bezpośrednie połączenia z Budapesztu do USA, Azji i Europy. Rejsy do każdego z tych miast realizujemy także z Warszawy i jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Nasze analizy pokazały, że kierunki te mają wysoki potencjał, by odnieść sukces także na Węgrzech – dodaje Milczarski.

Rejsy do Pragi i Stuttgartu będą wykonywane dwa razy dziennie (oprócz weekendów). Do Sofii i Belgradu pasażerowie polecą z Budapesztu raz dziennie, siedem dni w tygodniu.

Wraz z uruchomieniem nowych kierunków z Budapesztu, LOT dokonał korekty wybranych rejsów. Na rzecz nowych połączeń do Seulu, w bieżącym sezonie zimowym zmniejszył częstotliwość do Nowego Jorku z czterech do trzech rejsów w tygodniu. Rejsy do Chicago będą miały z kolei charakter sezonowy i będą wykonywane wyłącznie latem. Jednocześnie ze względu na sytuację operacyjną spowodowaną uziemieniem boeingów 737 MAX, LOT przesunął startu połączeń do Brukseli i Bukaresztu na 30 marca 2020 roku.

Obecnie do obsługi bezpośrednich połączeń z Budapesztu LOT zatrudnia 80 stewardes i stewardów oraz kilkunastu pilotów pochodzenia węgierskiego. I cały czas rekrutuje nowych kandydatów - tylko do końca tego roku planuje zatrudnić około 150 pilotów do obsługi baz w Warszawie i Budapeszcie.

"Uruchomienie nowych rejsów z Budapesztu to kolejny element realizacji strategii rentownego wzrostu Polskich Linii Lotniczych LOT, której celem jest budowanie pozycji lidera przewozów w Europie Środkowej i Wschodniej" - czytamy w komunikacie.