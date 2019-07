Więcej pasażerów na lotniskach w Grecji

Z danych greckiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że przez pierwszych sześć miesięcy tego roku z tamtejszych lotnisk skorzystało 25,5 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o 5,3 procent rok do roku. W tym czasie odbyło się 221,5 tysiąca lotów (wzrost o 5,6 procent), z czego 124,9 tysiąca z zagranicy.

Tylko czerwcu lotniska odprawiły 8,47 miliona osób, czyli o 4,8 procent więcej niż przed rokiem. Wzrosła również liczba lotów - o 4,1 procent do 67,6 tysiąca, przy czym tych zagranicznych było o 4,3 procent więcej rok do roku. W szóstym miesiącu pasażerowie najczęściej latali do Aten (2,6 miliona osób), na Kretę do Heraklionu (1,2 miliona), na Rodos (868 tysięcy), do Salonik (709,8 tysiąca) i na Korfu (539,5 tysiąca).