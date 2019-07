Kraków na mapie połączeń Air France’u

Połączenie obsługiwać będzie airbus A320 ze 168 miejscami na pokładzie w dwóch klasach: biznes (12 miejsc) i ekonomicznej (156 miejsc). Samolot wystartuje z Paryża o godzinie 9.20, by wylądować w Krakowie o 11.25. W drogę powrotną wyruszy o 12.15 i dotrze do Paryża o 14.30 (godziny lotów mogą się zmienić).

Pasażerowie podróżujący do Paryża jeszcze tego samego dnia będą mogli przesiąść się na loty między innymi do Nowego Jorku, Waszyngtonu, Montrealu, Singapuru, Szanghaju, Pekinu, Tokio i Sao Paulo

- Po uruchomieniu połączenia z Krakowa liczba lotów Air France'u i KLM-u z Polski wzrośnie do 111 tygodniowo, a pasażerowie z Krakowa i Małopolski będą mogli wybierać spośród czterech połączeń dziennie do portów przesiadkowych w Paryżu i Amsterdamie, zyskując dostęp do wspólnej siatki Air France'u i KLM-u na całym świecie. Tylko z Paryża można aktualnie podróżować do 195 miast w 92 krajach - zachęca Siling.