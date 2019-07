Rośnie zainteresowanie lotami z Wrocławia

- Jeszcze pięć, siedem lat temu między najsłabszym miesiącem w roku, jakim jest luty, a najlepszym, czyli lipcem lub sierpniem, była przepaść. W lecie mieliśmy miesięczny ruch dwukrotnie większy niż w lutym. Teraz ze względu na coraz bogatsze oferowanie w miesiącach słabszego sezonu te dysproporcje nieco się zrównują, choć wciąż jest to mniej więcej 60 do 40 procent - mówi agencji Newseria Biznes prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś.

- W ostatnich dwóch latach sezon trwa praktycznie cały rok ze względu na bogatą ofertę lotów czarterowych, wakacyjnych, wypoczynkowych, jaką mamy w okresie zimowym. Touroperatorzy zapewniają wówczas loty na Zanzibar, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec oferty w przyszłych sezonach. Turcja czy Wyspy Kanaryjskie to także oferta całoroczna. Od kwietnia dolecimy już do większości kurortów tureckich i części kurortów greckich - wymienia Dariusz Kuś.