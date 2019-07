Ryanair będzie szkolił pilotów w Łodzi

- Bartolini Air jest jedyną szkołą w Europie Środkowo-Wschodniej realizującą Ryanair Mentored Programme - wyjaśnia cytowany w komunikacie dyrektor operacji lotniczych w Ryanairze Neal McMahon. - Ryanair ma w Polsce pięć baz. To partnerstwo podkreśla nasze zaangażowanie w szkolenie, rekrutację i rozwój pilotów z Europy Środkowo-Wschodniej. Z ponad 100 połączeniami do Polski dziennie, spodziewamy się kadetów z całej Europy, którzy skorzystają z preferencyjnych warunków szkoleń w ramach uruchamianego właśnie programu.

- Bartolini Air jest jednym z największych ośrodków szkolenia lotniczego w Europie Środkowej. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 1500 pilotów z 56 krajów, a wielu z nich pracuje już w Ryanairze - wyjaśnia założyciel i prezes Bartolini Air Bartłomiej Walas (zbieżność imienia i nazwiska z byłym wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej a obecnie dziekanem Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej przypadkowa). - Uczestnicy Ryanair Mentored Programme przejdą szkolenie na flocie nowoczesnych, jedno- i dwusilnikowych samolotów tłokowych i symulatorach, a profesjonalne środowisko przygotuje ich do ekscytującej i satysfakcjonującej kariery w Ryanairze.

Podczas podpisania porozumienia wypowiedział się też szef szkolenia personelu pokładowego w Ryanairze Senan O'Shea: - Bartolini Air zapewni naszym liniom lotniczym stały dopływ utalentowanych i profesjonalnych pilotów z całej Europy i dzięki temu zaspokoi potrzeby naszej rozwijającej się firmy. Ryanair w ciągu najbliższych 5 lat będzie co roku zatrudniać do tysiąca pilotów. Starannie wybraliśmy Bartolini Air jako naszego partnera, biorąc pod uwagę stosowanie przez tę firmę wysokich standardów szkoleń.

Z kolei prezydent Łodzi Hanna Zdanowska cieszyła się, że to właśnie do Łodzi będą przyjeżdżać szkolić się kandydaci na pilotów. - Łódź to dobre miejsce do nauki, a świadczą o tym chociażby tysiące studentów, którzy co roku decydują się na wybranie łódzkich uczelni. Jesteśmy miastem przyjaznym młodym ludziom. Liczymy, że współpraca w ramach tego projektu przyczyni się do rozwoju branży lotniczej w Łodzi, Polsce i Europie - mówiła.