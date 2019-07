Linie lotnicze odpowiedzą za błędy innych przewoźników

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pasażerowie lotów łączonych mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu zakłóconego rejsu u obsługującego go przewoźnika, nawet jeśli nie odpowiada on bezpośrednio za zakłócenia

11 lipca w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zapadł wyrok w sprawie C- C-502/18 CS i in. przeciwko czeskiemu przewoźnikowi České aerolinie, dotyczącej lotów łączonych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do państwa trzeciego przez inne państwo trzecie w ramach jednej rezerwacji. Poniżej dalsza część artykułu

Sąd zdecydował, że pasażerowie takich lotów mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu zakłóconego lub opóźnionego rejsu u pierwszego przewoźnika, nawet jeśli zakłócenie nastąpiło z winy przewoźnika niewspólnotowego - informuje TSUE w komunikacie prasowym. Czytaj też: "Wybierz punktualnego przewoźnika i oszczędź sobie kłopotów".

Trybunał przypomina, że jedenastu pasażerów zarezerwowało w Českich aeroliniach lot z Pragi do Bangkoku przez Abu Zabi. Pierwszy lot obsługiwany przez czeskiego przewoźnika przebiegł zgodnie z planem, a samolot wylądował w Abu Zabi punktualnie. Drugi lot obsługiwany przez niewspólnotowego przewoźnika Etihad Airways miał 488-minutowe opóźnienie. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku w sprawie praw pasażerów w transporcie lotniczym, takie opóźnienie może być podstawą do wypłaty odszkodowania.

Pasażerowie wystąpili o nie do Českich aerolinii, jednak przewoźnik zakwestionował zasadność tego żądania, argumentując, że to nie on odpowiada za opóźnienie lotu z Abu Zabi do Bangkoku. Sąd miejski w Pradze rozpatrujący sprawę w postępowaniu odwoławczym skierował do TSUE pytanie, czy České aerolinie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania na podstawie tegoż rozporządzenia.

Trybunał uznał, że lot łączony, którego pierwszy odcinek zaczyna się w państwie członkowskim, wchodzi w zakres stosowania tego rozporządzenia, nawet jeżeli drugi lot jest realizowany przez przewoźnika niewspólnotowego z i do państwa trzeciego względem Unii Europejskiej.

Zdaniem trybunału obowiązek zapłaty odszkodowania z tytułu zakłóconego lotu spoczywa wyłącznie na obsługującym dany lot przewoźniku lotniczym. A ponieważ spółka České aerolinie rzeczywiście wykonała lot w ramach umowy przewozu zawartej z pasażerami, można ją uznać za obsługującego przewoźnika lotniczego. České aerolinie są więc zobowiązane do zapłaty odszkodowania z powodu dużego opóźnienia lotu łączonego do Bangkoku, nawet jeżeli doszło do niego podczas lotu z Abu Zabi do Bangkoku i należy je przypisać Etihad Airways. Zobacz także: "Pasażerowie potrzebują ochrony przed bankructwami linii lotniczych".

TSUE podkreślił, że w ramach lotów z jednym lub kilkoma połączeniami, będących przedmiotem jednej rezerwacji, obsługujący przewoźnik lotniczy, który wykonał pierwszy lot, nie może zasłaniać się nieprawidłowym przebiegiem późniejszego lotu realizowanego przez innego przewoźnika.