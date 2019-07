Coral Travel podnosi wyniki Zielonej Góry

Duży wzrost był możliwy dzięki temu, że w czerwcu LOT podwoi liczbę rejsów na trasie Zielona Góra – Warszawa. Z Babimostu do stolicy można polecieć teraz rano i wieczorem w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. W środę i niedzielę odbywa się jeden rejs dziennie.

W czerwcu biuro podróży Coral Travel uruchomiło czarterowe loty do Antalyi w Turcji. Na tej trasie lata na jego zlecenie Onur Air. Rejsy będą realizowane do 16 września airbusami A320. Są to największe samoloty regularnie (w każdy poniedziałek) operujące z portu lotniczego Babimost.