Rekordowe półrocze wrocławskiego lotniska

Od stycznia do końca czerwca Port Lotniczy Wrocław obsłużył ponad 1,6 miliona pasażerów - o 9,6 procent więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. To najlepszy wynik w historii lotniska

Ponad 18-procentowy wzrost odnotowali przewoźnicy sieciowi - podaje Port Lotniczy Wrocław w komunikacie. - Podróżnych przyciągają zwłaszcza rejsy do największych portów przesiadkowych, co potwierdza sukces połączenia do Paryża, uruchomionego przez Air France przed rokiem - mówi dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław Jarosław Sztucki, cytowany w komunikacie. - Już widać, że bardzo dużą popularnością cieszy się nowe połączenie do Amsterdamu, uruchomione przez KLM na początku maja - dodaje. Poniżej dalsza część artykułu

Tanie linie przewiozły w pierwszym półroczu ponad milion pasażerów, czyli o prawie 7 procent więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Dużym powodzeniem cieszyły się zwłaszcza połączenia do Kijowa-Boryspola (Ryanair) i Charkowa (Wizz Air), uruchomione jesienią 2018 roku. Pasażerów przybyło także na innych trasach, przede wszystkim do Hiszpanii, Portugalii i Włoch, ale także do Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Paryża-Beauvais, Brukseli czy Eindhoven. - Samoloty wypełnione były niemal w 100 procentach, co oznacza, że oferta jest dobrze dobrana do oczekiwań podróżnych - mówi Jarosław Sztucki.

W „imponującym tempie" rośnie także ruch czarterowy. Od stycznia do końca czerwca z biurem podróży wyleciało na wakacje ponad 17 procent więcej podróżnych niż rok wcześniej. Turyści podróżowali najczęściej do kurortów na Riwierze Tureckiej i w Turcji Egejskiej, na greckie wyspy, do Hiszpanii i Bułgarii. Ofertę uzupełniają Egipt, Tunezja, Włochy (Sycylia), Albania, Madera i tegoroczna nowość - Algarve w Portugalii.