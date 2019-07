KLM: Czy na pewno musisz lecieć?

We wspomnianym nagraniu wideo linia pyta potencjalnych klientów, czy na pewno zawsze osobiste spotkanie, na które trzeba dotrzeć w określone miejsce, jest niezbędne i czy za każdym razem trzeba wybierać samolot - może warto rozważyć podróż pociągiem. Przygotowując się do lotu, trzeba pomyśleć o skutkach emisji dwutlenku węgla i chociażby spakować mniej rzeczy, by w ten sposób zredukować ciężar samolotu.

W liście otwartym do branży przewoźnik zachęca swoich konkurentów, by w odpowiedzialny sposób kształtowali przyszłość lotnictwa. KLM zaoferował im nawet możliwość korzystania z programu „CO2 zero carbon compensation", za co nie będzie pobierać opłat, nie wymaga też umieszczania na nim swojego logo.