Modlin - maj najlepszy w historii

W maju 2019 Port Lotniczy Warszawa-Modlin obsłużył 290 682 pasażerów. Był to najlepszy pod względem przewozów maj w historii portu.

Od początku roku do 31 maja 2019 r. obsłużono łącznie 1,285 miliona pasażerów, co przełożyło się na wzrost o 4,2 procent względem tego samego okresu w 2018 roku.

W piątek, 7 czerwca, pierwszy raz swoich klientów wysłał na wakacje z Modlina nowy touroperator na tym lotnisku – Coral Travel Poland. Lot do Hammametu w Tunezji, obsługiwany przez Enter Air, wystartował kilka minut po 12. Rejsy czarterowe na tym kierunku będą odbywać się w każdy piątek, do 25 października.

Z kolei pasażerowie Itaki do Hammametu i Warny polecieli w piątek boeingiem 737-800 linii Blue Panorama Airlines. Włoski przewoźnik czarterowy będzie wykonywał do sześciu operacji tygodniowo w sezonie lato 2019.

- Nasze lotnisko rozwija się zgodnie z założeniami – mówi cytowany w komunikacie lotniska Leszek Chorzewski, p.o. prezes spółki MPL Warszawa-Modlin. - Port może działać przez całą dobę, gdyż nie obowiązują u nas ograniczenia związane z ciszą nocną. Lotnisko nie osiągnęło jeszcze pełnej przepustowości, ale by odpowiedzieć na oczekiwania rynku i coraz większe zainteresowanie touroperatorów i przewoźników czarterowych, planujemy szereg inwestycji, które pozwolą na rozwinąć działalność. Mamy nadzieję, że najbliższe zgromadzenie wspólników da odpowiedź, kiedy będziemy mogli rozpocząć prace. Pierwsze ruszą prace utrzymaniowe i budowa tymczasowego terminala. Będzie to hala stalowa z przeszkleniami, klimatyzowana i ogrzewana – całoroczna. Dzięki tej inwestycji zwiększymy przepustowość o około 3 miliony pasażerów, do 9 - 7 milionów.