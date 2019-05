Port Lotniczy Lublin ma nową halę odlotów

Wczoraj lubelskie lotnisko oddało do użytku nową halę odlotów. Dzięki tej inwestycji będzie obsługiwać dwa miliony pasażerów rocznie i pięć samolotów jednocześnie zamiast dotychczasowych dwóch

Po przebudowie powierzchnia hali odlotów we wschodniej części terminalu, która służyć będzie pasażerom podróżującym do strefy Schengen, zwiększyła się z 600 do 1,4 tysiąca metrów kwadratowych - podaje lubelskie lotnisko w komunikacie.

W rozbudowanej hali mieszczą się między innymi poczekalnia, nowy salonik „business lounge" z wyjściem na patio, nowa strefa kontroli bezpieczeństwa, pomieszczenia Służby Ochrony Lotniska, Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej i pomieszczenia techniczne.

W nowej części terminalu pojawiły się również dwa duże sklepy wolnocłowe i dwa punkty gastronomiczne. Sklepy zostały zaprojektowane wedle modelu „walk through shop", a więc są otwarte i znajdują się bezpośrednio na drodze od stanowisk kontroli bezpieczeństwa do poczekalni. W sklepie Aelia Duty Free działa stoisko Lublin Touch oferujące lokalne produkty, między innymi piwo z lubelskiego browaru i miody pitne z Lublina.

- Przepustowość terminalu zwiększy się do około 2 milionów pasażerów rocznie - mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Wójtowicz, cytowany w komunikacie. - Bez odpowiedniej infrastruktury nie moglibyśmy się rozwijać i podejmować rozmów z przewoźnikami na temat uruchomienia nowych połączeń. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli jednocześnie obsłużyć pięć samolotów, a nie, jak dotąd, dwa - dodaje prezes.

Pasażerowie podróżujący poza strefę Schengen będą korzystać z dotychczasowej hali odlotów w starej części terminalu, która dzięki przekierowaniu części ruchu do nowej hali, powiększyła się czterokrotnie i ma teraz 780 metrów kwadratowych powierzchni.

Rozbudowa terminalu trwała od marca 2018 roku i kosztowała 10,5 miliona złotych.

W 2018 roku Port Lotniczy Lublin obsłużył ponad 455 tysięcy pasażerów.