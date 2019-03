Avis wypożyczy samochody klientom Etihadu

Avis Budget Group będzie wyłącznym dostawcą samochodów na wynajem dla pasażerów linii lotniczych Etihad Airways, uczestników ich programu lojalnościowego Etihad Guest i klientów biura podróży Etihad Holidays

Jak informuje biuro prasowe Avis Polska, wypożyczalnie samochodów Avis i Budget, należące Avis Budget Group, zostały wyłącznymi dostawcami samochodów dla pasażerów Etihad Airways - narodowego przewoźnika lotniczego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także uczestników jego programu lojalnościowego Etihad Guest i klientów biura podróży Etihad Holidays.

Avis i Budget mają łącznie ponad 11 tysięcy wypożyczalni w około 180 krajach na całym świecie, głównie w Ameryce Północnej, Europie i Australii.

- Zdecydowaliśmy się na współpracę z Avis Budget Group ze względu na szeroki wybór oferowanych samochodów i globalny zasięg firmy, co odpowiada potrzebom naszych klientów. Współpraca wpisuje się również w naszą kampanię „Choose well" (wybierz dobrze - red.), zachęcającą użytkowników do podróżowania na własnych warunkach - komentuje wiceprezes Etihad Airways ds. współpracy komercyjnej Yasser Al Yousuf.

Auta można rezerwować na stronach Etihadu. Beneficjenci Etihad Guest skorzystają dodatkowo z udogodnień programu lojalnościowego Avis Preferred. Rezerwując samochód do 30 kwietnia 2019 roku, mogą też wygrać bilet lotniczy dla dwóch osób w dowolne miejsce z siatki połączeń Etihadu, i auto za darmo na siedem dni.

