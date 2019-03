Węgierski przewoźnik uruchamia dwa nowe połączenia z Katowic - do Santander w Hiszpanii i Alesund w Norwegii

Loty do Santander odbywać się będą we wtorki i soboty, od 15 czerwca, a do Alesund w poniedziałki i piątki, od 16 września. Minimalna cena biletu w jedną stronę to 89 złotych.

Katowicka siatka Wizz Aira obejmuje 19 krajów i 42 trasy, na których przewoźnik oferuje w tym roku 2,3 miliona miejsc. W swojej bazie w Katowicach Wizz Air ma osiem samolotów.