Mazowsze daje 50 milionów na remonty w Modlinie

Rozbudowa terminala, wyremontowanie dróg kołowania i drobne naprawy pozostałej infrastruktury - to cele, na które samorząd Mazowsza przeznaczył 50 milionów złotych

Jeden ze wspólników, do których należy lotnisko, samorząd województwa mazowieckiego, zadeklarował dzisiaj podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, że dokapitalizuje tę spółkę. Przeznaczy na to 50 milionów złotych.

- Pozwoli to uratować port i przeprowadzić niezbędne parce modernizacyjne, w tym rozbudować terminal - tłumaczy marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

"To umożliwia w perspektywie najbliższych kilku lat po pierwsze na uratowanie lotniska, uratowanie funkcjonowania tego portu lotniczego, po drugie - [przeprowadzenie] niezbędnych prac modernizacyjnych, polegających na rozbudowie terminala, wyremontowaniu dróg kołowania i niezbędne naprawy pozostałej infrastruktury" - czytamy we komunikacie cytującym Struzika.

Marszałek zapowiedział też, że następnym krokiem będzie "przeprowadzenie testu prywatnego inwestora"; zaznaczył przy tym, że "samorząd województwa mazowieckiego w większym stopniu bierze odpowiedzialność za dalsze losy lotniska w Modlinie".

"Czujemy się odpowiedzialni za ten port lotniczy, za wydatkowane do tej pory setki milionów złotych z pieniędzy publicznych" - dodał. Ocenił, że niezależnie od tego, jak będzie wyglądać sieć lotnisk na Mazowszu, to port w Modlinie "będzie miał swoje miejsce zwłaszcza dla tanich przewoźników, dla czarterów". "Jego rozwój jest bardzo pożądany" - podkreślił.

Lotnisko w Modlinie może rocznie odprawiać 3 miliony pasażerów. Tyle niemal było ich w zeszłym roku. Wszyscy byli klientami jednego przewoźnika operującego z tego lotniska - Ryanaira. Samorząd województwa uważa, że lotnisko trzeba rozwijać. Tymczasem jeden ze wspólników, PPL Porty Lotnicze, ma opinię odmienną - jego zdaniem nie należy wydawać pieniędzy na port, który służy tylko jednej firmie. Wspólnicy nie mogą się porozumieć, panuje pat.

Modernizacja lotniska ma pozwolić na zwiększenie obsługi do 6 mln pasażerów w ciągu 5 lat. Jak twierdzi samorząd Mazowsza bez inwestycji lotnisko w Modlinie ma niewielkie szans na osiągnięcie rentowności. W zeszłym roku wyremontowano drogę startową lotniska, uruchomiono także nową wieżę kontroli ruchu. W tym roku ma powstać baza paliw firmy Orlen Aviation. Planowana jest także budowa linii kolejowej prowadzącej do lotniska. Tory zostałyby poprowadzone od stacji Modlin do planowanej stacji Mazowiecki Port Lotniczy. Dokapitalizowanie portu pozwoli także na budowę terminalu tymczasowego i nowych płyt postojowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace budowlane byłyby przeprowadzone pomiędzy połową 2020 a końcem 2022 roku.

W styczniu odprawiono w Modlinie 234,5 tys. osób, co daje 2-procentowy wzrost wobec poprzedniego roku o tej samej porze. Natomiast w okresie styczeń – luty Modlin obsłużył łącznie 463,3 tys. pasażerów, co oznacza wzrost o 3,9 procent i zarazem historycznie najwyższe przewozy w tych dwóch miesiącach od początku działania portu.