Na Lotnisku Chopina kolejne wzrosty

W styczniu i lutym Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło prawie 2,4 miliona pasażerów. To o 8,3 procent więcej niż w tych samych miesiącach rok wcześniej, kiedy liczba podróżnych wyniosła 2,2 miliona

W styczniu tego roku z usług warszawskiego lotniska skorzystało 1,2 miliona pasażerów, o 6,4 procent więcej niż w pierwszym miesiącu 2018 roku - podaje Lotnisko Chopina w komunikacie.

W lutym warszawski port lotniczy odprawił tyle samo pasażerów, co w styczniu, notując wzrost o 10,2 procent rok do roku. To drugi w historii Lotniska Chopina luty, w którym liczba podróżnych przekroczyła milion.

2,1 miliona styczniowych i lutowych pasażerów to uczestnicy ruchu międzynarodowego (wzrost o 8,7 procent), a 248 tysięcy - krajowego (wzrost o 4,9 procent).

Pierwsze dwa miesiące tego roku przyniosły także wzrost udziału pasażerów tranzytowych w ogólnej liczbie pasażerów o 2 punkty procentowe. Udział ten wynosi obecnie 31 procent.

Lotnisko Chopina jest w czołówce najszybciej rozwijających się portów lotniczych na Starym Kontynencie. Według raportu organizacji ACI (Airport Council International - Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych) podsumowującego 2018 rok, zajęło ono czwarte miejsce pod względem wzrostu liczby pasażerów w Unii Europejskiej (z uwzględnieniem Turcji i Izraela) w grupie lotnisk obsługujących od 10 do 25 milionów pasażerów, za Kijowem, Moskwą (Wnukowo) i Budapesztem.

W 2018 roku Lotnisko Chopina odprawiło 17,8 miliona pasażerów.

