Linie lotnicze świętują Dzień Kobiet

Air France i KLM częstują pasażerki czekoladkami i wpuszczają do samolotów w pierwszej kolejności, Ukraine International Airlines sprzedają bilety ze zniżką, a Emirates prezentują film o kobietach, które dla nich pracują

Panie podróżujące Air France'em i KLM-em na trasach międzynarodowych wchodzą dziś na pokład pierwsze - zachęcają je do tego tablice przy wyjściach do samolotów i komunikaty lotniskowe, a ich karty pokładowe są odpowiednio oznakowane. Na lotnisku w Paryżu i na pokładach samolotów Air France'u pasażerki obdarowywane są również kwiatami i czekoladkami.

W trasę wyruszyło dziś z Paryża siedem całkowicie żeńskich załóg. Jak tłumaczy francuski przewoźnik w komunikacie, pilotki i stewardesy zademonstrowały w ten sposób zaangażowanie Air France'u w walkę o prawa kobiet.

Air France przypomina również, że jest dowodzony przez dwie kobiety - przewodniczącą zarządu Anne-Marie Couderc oraz prezes Anne Rigail. Kobiety stanowią 35 procent kadry menedżerskiej, 55 procent zarządu i 28 procent komitetu wykonawczego firmy. 8 procent pilotów Air France'u to kobiety (3 procent więcej niż średnia w branży), są one również inżynierami, mechanikami i specjalistkami IT.

Ukraińskie linie lotnicze Ukraine International Airlines z okazji Dnia Kobiet sprzedają bilety z 20-procentową zniżką do wybranych miast na Ukrainie, w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej oraz z 15-procentową zniżką do Bangkoku, Delhi, Nowego Jorku, Pekinu i Toronto. Promocyjna taryfa obowiązuje do 10 marca, a podróż musi odbyć się między 18 marca i 10 czerwca.

„Żaden lot nie doszedłby do skutku bez codziennej pracy kobiet zatrudnionych w Grupie Emirates - w kokpitach i na pokładach samolotów, na płytach postojowych i w hangarach, w punktach obsługi na całym świecie i w siedzibie w Dubaju" - piszą w komunikacie z okazji Dnia Kobiet linie lotnicze Emirates.

Aby uhonorować swoje pracownice, przewoźnik przygotował film „The Women of Emirates" („Kobiety Emirates"), pokazujący, jak pracują i jak różnorodne pełnią obowiązki. Można go obejrzeć tutaj.

Kobiety stanowią 40 procent wszystkich pracowników Grupy Emirates. Pochodzą z około 160 krajów, a ponad 1,1 tysiąca z nich to obywatelki Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pracują między innymi jako stewardesy i pilotki, inżynierowie lotnictwa, specjalistki od załadunku, kierowniczki zespołów ds. operacji na płycie postojowej, koordynatorki lotów czy dyspozytorki lotnicze. Ponad jedna piąta kobiet pracuje w Emirates co najmniej 10 lat.