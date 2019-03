Chatbot na wrocławskim lotnisku już działa

Od dzisiaj pasażerom Portu Lotniczego Wrocław pomaga chatbot - wirtualny asystent. Szuka połączeń lotniczych i miejsc parkingowych, wysyła powiadomienia o statusie lotu, podpowiada, gdzie zrobić zakupy i wypić kawę

Chatbot zna odpowiedzi na kilkaset pytań najczęściej zadawanych przez pasażerów i wciąż się uczy - informuje wrocławskie lotnisko w komunikacie. Aby porozmawiać z nim po polsku lub angielsku, wystarczy wpisać w aplikacji Messenger „Port Lotniczy Wrocław" lub „Wrocław Airport".

Poniżej dalsza część artykułu

Co potrafi chatbot? Powiadamia na przykład, o której godzinie rozpocznie się odprawa, podpowiada, jak dojechać na lotnisko albo z którego taśmociągu odebrać swój bagaż, znajduje miejsca parkingowe, kieruje do sklepów, restauracji, kawiarń czy stref dla rodzin z dziećmi.

Czytaj też: "Stena Line uruchamia inteligentny chatbot".

Chatbot został również wyposażony w wyszukiwarkę lotów zintegrowaną ze Skyscannerem, może więc znaleźć najtańsze połączenie i zarezerwować lot.

Przed uruchomieniem chatbot został przetestowany przez kilkudziesięciu pasażerów. - Testerzy ocenili jego działanie bardzo pozytywnie, podkreślali, że jest intuicyjny w obsłudze i zawiera naprawdę bogatą bazę informacji. Przekazali nam też ciekawe sugestie, które pozwoliły udoskonalić niektóre funkcjonalności - mówi prezes lotniska Dariusz Kuś, cytowany w komunikacie.

Port Lotniczy Wrocław jest pierwszym lotniskiem w Polsce korzystającym z chatbota. - To rozwiązanie innowacyjne, do tej pory wprowadziły go tylko niektóre lotniska w Europie. Warto przy tym zauważyć, że nasz chatbot w porównaniu z innymi jest bardziej zaawansowany, zwłaszcza w zakresie wyszukiwania połączeń lotniczych - dodaje Kuś.