W Balicach wyniki lutego lepsze niż przed rokiem

W lutym z usług krakowskiego lotniska skorzystało 518 tysięcy pasażerów, o 15 procent więcej niż rok temu w tym samym czasie

Łącznie w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2019 roku obsłużono w Balicach milion pasażerów, czyli o 137 tysięcy więcej niż przed rokiem.

Poniżej dalsza część artykułu

- W ostatni weekend marca wchodzi w życie letni rozkład rejsów, bogata oferta połączeń - mówi Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport, cytowany w komunikacie lotniska. - Przed nami więc kolejny okres wytężonej pracy, a dla pasażerów szeroka oferta połączeń.

Od 25 lutego liniami lotniczymi LOT, dwa razy w tygodniu można polecieć do Tel-Awiwu. LOT uruchomi także trasy do: Olsztyna, Bukaresztu i Dubrownika. Zwiększona zostanie też częstotliwość, do trzech lotów tygodniowo, na trasie Kraków - Chicago.

W kwietniu Ryanair rozpocznie operowanie do: Bordeaux, Berlina (na lotnisko Tegel), Katanii, Hamburga, Kopenhagi, Szczecina, Bari, Rimini, Salonik i Zadaru. Od października uruchomi natomiast trasę z Krakowa do Londynu Luton, a także do Palermo na Sycylii.

Od maja Kraków Airport stanie się bazą Wizz Aira. Pasażerowie Kraków Airport będą mogli skorzystać z 12 połączeń tego przewoźnika, do Londynu, Kijowa, Nicei, Turku, Doncaster, Bari, Billund, Katanii, Larnaki, Charkowa, Oslo i Kutaisi.