Niebo nad Pakistanem zamknięte. W Tajlandii korek na lotnisku

Na lotnisku w Bangkoku na wylot z Tajlandii czeka ponad 5000 ludzi. Powód? Thai Airways, tajlandzki przewoźnik narodowy, odwołał prawie trzydzieści rejsów z i do Europy

Po tym jak we środę Pakistan i Indie poinformowały o zestrzeleniu nad swoim terytorium myśliwców drugiego kraju, władze w Islamabadzie zamknęły przestrzeń powietrzną nad Pakistanem. A tamtędy właśnie prowadzi korytarz powietrzny dla samolotów pasażerskich lecących do Europy. Do odwołania nie będą też realizowane loty między Tajlandią, a Pakistanem.

Poniżej dalsza część artykułu

Thai Airways odwołało loty z Bangkoku do m.in. Londynu, Frankfurtu i Paryża. Od nocy ze środy na czwartek nie odbyły się loty do 11 europejskich stolic.

Linia czeka na uzyskanie zgody od chińskich władz na wykorzystanie korytarzy powietrznych nad Chińską Republiką Ludową.

Społeczność międzynarodowa apeluje do Indii i Pakistanu o zachowanie powściągliwości. Oba kraje mają w arsenale broń nuklearną. Toczą ze sobą spór o Kaszmir. Obecna sytuacja to najpoważniejszy konflikt od wojny w 1971 roku.