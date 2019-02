Wizz Air poleci z Gdańska do Bodo

W maju węgierski przewoźnik zacznie latać z Gdańska do norweskiego Bodo. Będzie to 146 trasa w polskiej siatce Wizz Aira

Wizz Air ogłosił dzisiaj otwarcie nowego połączenia - z Gdańska do Bodo w Norwegii. Będzie to 146 trasa w polskiej siatce węgierskiego przewoźnika.

Jak podaje Wizz Air w komunikacie, rejsy odbywać się będą we środy i w niedziele, od 22 maja. Na tej trasie latać będą airbus A320 z 180 miejscami na pokładzie i airbus A321 z 230 miejscami.

Bilety w cenie od 89 złotych lub 19,99 euro dostępne są na stronie wizzair.com.

- 2019 rok będzie dla nas pracowity. Dodamy siódmy samolot do naszej bazy w Gdańsku, wiosną otworzymy bazę w Krakowie, a warszawską i krakowską flotę wyposażymy wyłącznie w samoloty typu airbus A321, co zwiększy liczbę miejsc na 160 trasach do 28 krajów - powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej w Gdańsku prezes Wizz Aira József Váradi, cytowany w komunikacie.

W ubiegłym roku Wizz Air obsłużył w Polsce ponad 9 milionów pasażerów, o 14 procent więcej niż rok wcześniej, a od rozpoczęcia działalności w Polsce w 2004 roku - ponad 66 milionów.