Wizz Air ogłasza dwie nowe trasy z Hiszpanii

Od czerwca węgierskie tanie linie lotnicze latać będą dwa razy w tygodniu z Castellón de la Plana w Hiszpanii do Budapesztu i Katowic

Wizz Air ogłosił dzisiaj otwarcie dwóch nowych połączeń - z hiszpańskiego miasta Castellón de la Plana (około 70 kilometrów na północ od Walencji) do Katowic i Budapesztu.

Pierwszy samolot do Budapesztu wystartuje 16 czerwca, rejsy realizowane będą we środy i w niedziele. Do Katowic będzie można polecieć w poniedziałki i piątki, pierwszy lot zaplanowany jest na 17 czerwca.

Połączenia obsługiwać będą airbus A320 z 180 miejscami na pokładzie i airbus A321 z 230 miejscami. Cena za przelot w jedną stronę wynosi od 59 złotych lub 14,99 euro.

Hiszpańska siatka połączeń Wizz Aira liczy w sumie 55 tras z 12 lotnisk do 10 krajów. W tym roku przewoźnik oferuje na tych trasach 3,4 miliona miejsc, o 42 procent więcej niż w roku poprzednim.