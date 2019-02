Lufthansa przejmie linie lotnicze Thomasa Cooka?

Thomas Cook potwierdził, że rozpatruje różne możliwości sprzedaży swoich linii lotniczych. Zainwestowaniem w nie zainteresowana jest Lufthansa

Członek zarządu Lufthansy Harry Hohmeister, odpowiedzialny w firmie za segment premium, mówi w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Handelsblatt", że Grupa Lufthansa, przejmując Eurowings, udowodniła już, że potrafi rozwijać się w obszarze lotów wakacyjnych.

Właśnie dlatego dokładnie przeanalizuje ofertę Thomasa Cooka. Koncern ten ogłosił, że bada różne możliwości całkowitej lub częściowej sprzedaży swojego działu lotniczego. Pozyskane pieniądze chce zainwestować w działalność touroperatorską.

Hohmeister podkreśla, że segment podróży prywatnych dobrze się rozwija i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Pozytywny trend widać także w statystykach samej Lufthansy.

Menedżer twierdzi również, że na rynku lotniczym dojdzie do kolejnych zmian. - W Europie jest za dużo przewoźników, którzy nie wytrzymają ostrej konkurencji. Pokazują to bankructwa, do których doszło w ostatnich miesiącach - wyjaśnia. Na początku zeszłego tygodnia niewypłacalność ogłosiła Germania, a zdaniem eksperta na tym się nie zakończy.

Lufthansa wciąż zainteresowana jest również włoską Alitalią, bo linia lotnicza, żeby wyróżnić się na rynku, powinna zająć segment usług wyższej jakości. Obecnie we Włoszech jest za dużo tanich przewoźników.