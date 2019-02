LOT rozwija skrzydła w Budapeszcie

O września tego roku samoloty LOT-u latać będą z Budapesztu do Brukseli i Bukaresztu. Liczba połączeń realizowanych przez polskiego przewoźnika ze stolicy Węgier wzrośnie do siedmiu

Pierwsze samoloty z Budapesztu do Brukseli i Bukaresztu wystartują 2 września, podaje LOT w komunikacie.

Poniżej dalsza część artykułu

Rejsy do Brukseli realizowane będą dwa razy dziennie, od poniedziałku do soboty, pierwszy o godzinie 7 (powrotny o 10), drugi o 17.25 (powrotny o 20.15).

Do Bukaresztu LOT poleci dwa razy dziennie z wyjątkiem weekendów: o godzinie 13 od poniedziałku do soboty (rejs powrotny o 16.05) i o 22.50 od poniedziałku do piątku i w niedziele (powrót o 6 od poniedziałku do soboty).

Oba połączenia obsługiwać będą embraery 195 z 118 miejscami na pokładzie w trzech klasach: biznesowej, ekonomicznej premium i ekonomicznej. Jeden samolot tego typu LOT zbazuje w Budapeszcie na stałe.

W rozkładzie lotów z Budapesztu LOT ma obecnie pięć połączeń: do Nowego Jorku, Chicago, Krakowa, Londynu (od 18 lutego) i Warszawy.

- LOT jako jedyna linia full service oferuje podróż z Budapesztu do Brukseli i Bukaresztu bez przesiadek - mówi prezes LOT-u Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie. - Rozwijamy lotnisko w Budapeszcie pod kątem pasażerów tranzytowych. Dotyczy to między innymi pasażerów z Bukaresztu, którzy mogą podróżować z przesiadką w Budapeszcie między innymi do Londynu, Brukseli, Nowego Jorku czy Chicago - dodaje.

Do obsługi połączeń z Budapesztu LOT zatrudnia 80 członków węgierskich załóg, trwa również rekrutacja nowej kadry pilotów.