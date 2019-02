Ruszają prace nad planem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Plan ma być gotowy jeszcze w tym roku. Rząd zapowiada również powołanie rady społecznej. Jej zadaniem będzie współpraca z mieszkańcami gmin, w których powstanie lotnisko

- Chcemy, żeby w 2019 roku został przygotowany rządowy dokument strategiczny - program wieloletni, który określi, jakie inwestycje będą realizowane w ramach CPK i w jakim czasie oraz jakie finansowanie budżetowe będzie na to potrzebne. To jeden z najważniejszych elementów projektowania każdej inwestycji, przygotowanie generalnego planu lotniska - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

W nadchodzących miesiącach ma zostać wybrany doradca strategiczny, który pomoże spółce realizującej projekt CPK w przygotowaniu masterplanu. Strategiczny dla tej inwestycji dokument będzie zawierać między innymi wieloletnie prognozy rozwoju lotniska oraz szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia i towarzyszących inwestycji infrastrukturalnych.

- Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie tym projektem ze strony podmiotów zajmujących się szeroko pojętym sektorem lotniczym. Teraz chcemy znaleźć jak najlepszego partnera, z którym będzie można ten projekt zrealizować. Kolejny krok to ścisłe, dobre relacje z mieszkańcami. Środkiem do tego celu będzie powołana już niebawem rada społeczna - mówi Mikołaj Wild.

Rada społeczna ma zostać powołana na wiosnę, najprawdopodobniej w marcu, i będzie platformą współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami a spółką realizującą projekt CPK. W jej skład wejdą przedstawiciele gmin, na terenie których będzie położona inwestycja - Baranowa, Wiskitek i Teresina.

- Zdajemy sobie sprawę z niepokojów, które pojawiły się w zeszłym roku na tych terenach, i zrobimy wszystko, żeby wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, zamierzamy włączać mieszkańców w proces inwestycyjny - podkreśla Mikołaj Wild.

W bieżącym roku spółka chce również przeprowadzić rekrutacje, które obejmą nie tylko Polskę, i obsadzić stanowiska kluczowych specjalistów, którzy zajmą się planowaniem i przygotowaniem inwestycji.

- Sezon zimowy 2027 roku to wciąż niezmiennie planowany termin otwarcia CPK. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to bardzo ambitny harmonogram, ale wedle wszelkich dostępnych nam danych jest on realny. Jesteśmy przekonani, że w tym czasie jego realizacja jest możliwa – podkreśla wiceminister.

Centralny Port Komunikacyjny, inaczej Port Lotniczy Solidarność, to sztandarowa inwestycja infrastrukturalna obecnego rządu. Ma powstać między Warszawą i Łodzią, w okolicach Stanisławowa, w gminie Baranów.

Według wstępnych założeń jego budowa ma kosztować w pierwszym etapie 35 miliardów złotych, a lotnisko będzie obsługiwać na początek około 45 milionów pasażerów rocznie.

Budowa CPK to odpowiedź na ograniczoną przepustowość i brak możliwości rozbudowy warszawskiego Lotniska Chopina. W ramach inwestycji powstanie też około 1,3 tysiąca nowych linii kolejowych i węzły przesiadkowe oraz Airport City, na terenie którego powstaną hotele, obiekty biurowe i konferencyjne.