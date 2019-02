Singapore Airlines dopasowują ofertę do pasażera

Linie lotnicze Singapore Airlines wdrożyły system Amadeus Altéa NDC i rozwiązanie Amadeus Anytime Merchandising. Ma to przyspieszyć transformację cyfrową i udoskonalić narzędzia sprzedaży detalicznej

Amadeus Altéa NDC to stworzone przez firmę Amadeus rozwiązanie do zarządzania ofertami i zamówieniami, oparte na kompletnych procesach dokonywania rezerwacji, zakupu i obsługi, zgodnych ze standardem NDC - pisze przewoźnik w komunikacie prasowym.

NDC (New Distribution Capability) to opracowany przez IATA nowy standard dystrybucji produktów oferowanych przez linie lotnicze, znoszący ograniczenia dotychczasowych kanałów dystrybucyjnych. NDC umożliwia liniom lotniczym różnicowanie produktów i usług z zachowaniem przejrzystości oferty tak, aby pasażer mógł wybrać tę najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb.

Amadeus Anytime Merchandising (AAM) pomaga natomiast zwiększać przychody poprzez tworzenie spersonalizowanych ofert turystycznych, obejmujących dodatkowe usługi związane z przelotem i pobytem, na przykład noclegi, wypożyczenie samochodu czy ubezpieczenie. Z pomocą sztucznej inteligencji AAM dostosowuje ceny biletów i dodatkowych usług do konkretnej osoby i okoliczności. Przewoźnik może przedstawiać podróżnym te oferty w kanałach bezpośrednich i pośrednich.

- Wdrożenie systemu Amadeus Altéa NDC i rozwiązania Amadeus Anytime Merchandising zmieni sposób tworzenia ofert, sprzedaży produktów i usług oraz obsługi we wszystkich kanałach, a liniom Singapore Airlines pozwoli utrzymać status pioniera w sprzedaży detalicznej i merchandisingu ukierunkowanego na klienta - mówi wiceprezes firmy Amadeus ds. linii lotniczych w regionie Azji i Pacyfiku Cyril Tetaz, cytowany w komunikacie.

Amadeus pracuje również nad integracją treści NDC z platformą usług turystycznych Amadeus Travel Platform, aby udostępnić biurom podróży dostęp do treści NDC, a tym samym umożliwić im prostą i szybką obsługę podróżnych.