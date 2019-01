Ryanair wprowadził dziś do sprzedaży loty na przyszły sezon zimowy na ponad 150 trasach, w tym z Polski do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii i Belgii

Pasażerowie podróżujący z Polski mogą już rezerwować na stronie ryanair.com loty na ośmiu trasach, między innymi do Londynu, Dublina, Brukseli, Sztokholmu i Oslo - informuje przewoźnik w komunikacie prasowym.

Pełny rozkład lotów na przyszłą zimę zostanie ogłoszony wkrótce.

Do soboty do północy można skorzystać ze zniżek do 20 procent na podróże od kwietnia do czerwca na ponad 200 europejskich trasach.