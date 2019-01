Lotnisko Chopina: Najwięcej pasażerów odleciało do Niemiec materiały prasowe

Londyn, Paryż i Frankfurt - to najpopularniejsze kierunki w jakich odlatywali w zeszłym roku pasażerowie z Lotniska Chopina. Klienci biur podróży najczęściej wsiadali jednak do samolotów do Antalyi, Burgas i Heraklionu