Bilety Lufthansy będą wyceniane dynamicznie

Zamiast dotychczasowych 26 klas rezerwacyjnych bilety przewoźników z Grupy Lufthansa będą wyceniane według „punktów cenowych”. To pozwoli zmniejszyć różnice w kosztach między poszczególnymi taryfami

W tym roku Grupa Lufthansa chce wprowadzić nowy model cenowy, informuje portal Airliners. Projekt testuje już u jednego z dużych pośredników. Ma on opierać się na systemie „punktów cenowych". Zaznaczenie każdego punktu na krzywej ceny pozwoli uniknąć dużych różnic w kosztach biletów - wyjaśnia portalowi rzecznik. W praktyce oznacza to, że każda cena może być traktowana jako oddzielna taryfa rezerwacyjna, jednocześnie te dotychczasowe nadal będą obowiązywać i obejmą ten sam zakres usług. Dotąd jeśli bilety w danej klasie nie były już dostępne, klient mógł zarezerwować przelot z kolejnej grupy cenowej. Czasem różnice między nimi wynosiły nawet ponad 100 euro. Dla wielu osób przeskok był za wysoki.

Nad projektem, który nazywa się „Continuos pricing", czuwa należąca do koncernu spółka Swiss. Od listopada zeszłego roku trwają testy prowadzone we współpracy z dużym pośrednikiem Aerticket. Na razie nie wiadomo, kiedy nowy system zostanie wprowadzony na stałe. Początkowo mówiło się o wiośnie tego roku, teraz o 2019 roku. Okazuje się, że przedsięwzięcie jest bardziej skomplikowane, niż początkowo zakładano. Oferta będzie dostępna tylko w kanałach własnych koncernu oraz u agentów korzystających z systemu sprzedaży opartego na standardzie NDC, stworzonego przez IATA. Klasyczne narzędzia rezerwacyjne są spod niego wyłączone, przez co wiele agencji i portali nie będzie miało dostępu do cen kształtowanych dynamicznie.

Grupa Lufthansa jest ostatnio coraz częściej krytykowana przez zewnętrzną sieć sprzedaży i organizacje branżowe. Stowarzyszenie Internetowych Dystrybutorów Turystycznych (Verband Internet Reisevertrieb VIR) wraz z organizacją ETTSA (European Technology and Travel Services Association) złożyło do Komisji Europejskiej skargę na koncern. Zdaniem obu organizacji firma wykorzystuje swoją pozycję rynkową i nie udostępnia niezależnym agencjom biletów po najkorzystniejszych cenach. Przedsiębiorstwo broni się, mówiąc, że dzięki współpracy z partnerami technologicznymi takimi jak Aerticket biura mogą korzystać z nowych rozwiązań.