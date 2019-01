Jasionka rośnie dzięki czarterom

771 tysięcy pasażerów - to liczba, którą lotnisko w Rzeszowie ustanowiło w 2018 roku własny rekord. Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem wyniósł 11 procent

Prawie jedna trzecia pasażerów (30 procent) podróżowała z Jasionki do Warszawy. Na drugim miejscu znalazł się Londyn. Turyści korzystali też z przelotów do Grecji, Bułgarii, Turcji, Izraela i Albanii (kolejnych ponad 10 procent), a także do Nowego Jorku (raz w tygodniu).

W 2018 roku zwiększyła się siatka połączeń do Warszawy i do Monachium z Lufthansą.

Najbardziej, rok do roku, wzrosła liczbą pasażerów czarterowych - o 50 procent.

Port lotniczy Jasionka oferuje codzienne połączenia do Warszawy, Londynu i Monachium, a także dwa, trzy razy w tygodniu do Dublina, Manchesteru, Bristolu, East Midlands i Glasgow. Raz na tydzień natomiast można polecieć do Nowego Jorku i Tel-Awiwu. W lecie są stąd też połączenia do Aten. Z Jasionki latają LOT, Lufthansa i Ryanair.

