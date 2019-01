Finnairem do Sapporo i Punta Cana

Fiński przewoźnik zapowiedział otwarcie w przyszłym sezonie zimowym (2019/2020) połączeń do Sapporo w Japonii i Punta Cana na Dominikanie. Będzie latał na tych trasach od grudnia do marca

Sapporo będzie piątym japońskim kierunkiem Finnaira, po Tokio, Osace, Nagoi i Fukuoce. Loty na tej trasie odbywać się będą dwa razy w tygodniu od 15 grudnia do 27 marca. - Z pięcioma japońskimi miastami w naszej siatce połączeń jesteśmy obecnie największym europejskim przewoźnikiem latającym do Japonii, a także jedynym, który lata do Sapporo w ramach rejsów rozkładowych - mówi wiceprezes ds. zarządzania siecią Christian Lesjak, cytowany w komunikacie prasowym.

Poniżej dalsza część artykułu

Finnair uruchomi również cotygodniowe rejsy do Punta Cana na Dominikanie (obecnie lata do Puerto Plata). Loty odbywać się będą raz w tygodniu między 13 grudnia a 27 marca, airbusem A350.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od sezonu zimowego 2019/2020 do lata 2020 roku przewoźnik zwiększy liczbę rejsów do Hongkongu do dwóch dziennie. Finnairem można dolecieć do siedmiu miast w Chinach: Pekinu, Szanghaju, Xi'an, Chongqing, Nankinu, Kantonu i Hongkongu.

ARTYKUŁY POWIĄZANE