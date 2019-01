PIT: Strajk na lotniskach uderzy w pasażerów

Rok 2019 zaczął się pechowo dla podróżnych. Zaplanowany na dziś ogólnokrajowy strajk włoskich pracowników kontroli ruchu powietrznego (ATC) to zły zwiastun - pisze PIT w wydanym dziś komunikacie.

Komunikat Polskiej Izby Turystyki

W związku ze strajkiem linie lotnicze zrzeszone w stowarzyszeniu Airlines for Europe (A4E) zmuszone są odwołać setki lotów. Do strajku, który odbędzie się dziś w godzinach 12.00-16.00 UTC, przystąpili pracownicy kontroli ruchu powietrznego w Rzymie, Mediolanie i Brindisi, a także obsługa lotnisk w Katanii, Turynie, Genui, Perugii i Pescarze. Ta pierwsza w tym roku akcja zakłóci rozkład lotów krajowych, jak i wewnątrzeuropejskich w całych Włoszech, utrudniając szczególnie powroty turystów z urlopów, jak i podróże związane z rozpoczynającym się właśnie w Mediolanie Men's Fashion Week.

- Nowy rok to szansa na nowe otwarcie. Niestety, w przypadku strajków w ramach kontroli ruchu lotniczego w Europie stare nawyki pojawiają się z roku na rok. W rezultacie po raz kolejny miliony podróżnych będą zmuszone skorygować swoje plany podróży, chyba że decydenci unijni i krajowi zrozumieją, że rozwiązanie tej kwestia jest priorytetem - powiedział Thomas Reynaert, dyrektor zarządzający Airlines for Europe (A4E).

W krajach najbardziej dotkniętych przez strajki kontrolerów Airlines for Europe wzywa do poprawy ciągłości obsługi pasażerów, równocześnie proponując szereg rozwiązań, w tym obowiązkowy 72-godzinny okres powiadamiania dla pracowników uczestniczących w strajku oraz ochronę przelotów (ale nie kosztem kraju, w którym odbywa się strajk). Ponadto zdaniem A4E potrzebne są inwestycje w technologię, procesy i zasoby ludzkie tak, aby system zarządzania ruchem lotniczym w Europie był w stanie sprostać stale rosnącej liczbie lotów.

- Wyraźnie widać wzrost częstotliwości i czasu trwania strajków pracowników kontroli lotów w Europie, które w zeszłym roku w sumie objęły 30 dni (w porównaniu z 24 dniami strajków w roku 2017). Nie możemy pozwolić na kontynuację tego trendu, dlatego wzywamy polityków krajowych i unijnych do natychmiastowego zajęcia się tą sprawą. Na szali leży reputacja całego lotnictwa europejskiego - dodał Thomas Reynaert.

- Uznajemy prawo do strajku, ale nie mogą się one odbywać kosztem podróżnych w Europie. Przyłączamy się do apelu Airlines for Europe, wzywając zarówno krajowe, jak i europejskie organy nadzoru, by pilnie zajęły się tą sprawą. Najważniejszą kwestią jest uniknięcie zakłóceń w transporcie osób podróżujących służbowo oraz turystów - podkreślił Paweł Niewiadomski, prezes Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży ECTAA.

Strajki pracowników kontroli ruchu lotniczego mają kosztowny wpływ na turystykę, gospodarkę europejską i środowisko:

1. Strajki dotykają zarówno pasażerów linii lotniczych, jak i dostawców usług.

2. Zmiany w planach lotów w celu uniknięcia zamkniętej przestrzeni powietrznej skutkują znacznie dłuższymi lotami i spalaniem większej ilości paliwa, co podnosi emisję CO2.

3. Strajki najsilniej odbijają się na turystyce ze względu na zakłócenia ruchu lotniczego do najbardziej znanych kierunków wakacyjnych, co stwarza ryzyko dla małych i średnich przedsiębiorstw.

4. Linie lotnicze muszą wypłacać pasażerom odszkodowanie za opóźnienia oraz zmieniać ich rezerwacje, co znacząco zakłóca plany podróży klientów i operacje linii lotniczych. Linie lotnicze nie mają możliwości odzyskania tych kosztów od instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

5. Organizatorzy wycieczek muszą oferować alternatywne formy podróży lub zwroty kosztów za usługi niewykonane ze względu na zakłócenia lotów. Koszty te mogą być znaczące, zwłaszcza w sezonie, gdy zmiana rezerwacji jest utrudniona.

6. Według ostatnich badań* od 2010 roku strajki lotnicze kosztowały gospodarkę Unii Europejskiej 13,4 miliardów euro.

*Economic Impact of Air Traffic Control Strikes in Europe, PriceWaterhouseCooper for A4E, Brussels, 2016

