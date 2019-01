Rekordowy rok wrocławskiego lotniska

2018 był najlepszym rokiem w historii Portu Lotniczego Wrocław. Liczba pasażerów wzrosła o 17,3 procent i pierwszy raz przekroczyła 3 miliony

Lotnisko we Wrocławiu obsłużyło w ubiegłym roku 3,3 miliona pasażerów, to 17,3 procent więcej niż rok wcześniej - czytamy w komunikacie lotniska podsumowującym 2018 rok.

Poniżej dalsza część artykułu

Najwięcej podróżnych - ponad 2 miliony, 26 procent więcej niż rok wcześniej - udało się tanimi liniami zagranicę. Prawie taki sam wzrost liczby pasażerów - 22,6 procent - odnotowali na trasach międzynarodowych przewoźnicy rejsowi. Z rejsów czarterowych skorzystało aż 73,6 procent podróżnych więcej.

- Pierwszy raz przekroczyliśmy granicę 3 milionów pasażerów - mówi cytowany w komunikacie prezes wrocławskiego lotniska Dariusz Kuś. Trzymilionowy pasażer przyleciał do Wrocławia 14 listopada z Meksyku przez Paryż rejsem Air France.

W sezonie letnim lotnisko oferowało 85 kierunków, zaś w zimowym - 58. W letnim rozkładzie lotów pojawiły się nowe połączenia tanich linii m.in. do Porto, Faro, Bari, Kutaisi i Podgoricy (na kierunkach południowych obłożenie samolotów wyniosło 90 procent). W maju przybyło nowe połączenie rejsowe Air France do Paryża. Zimą Wizz Air wystartował do Charkowa, a Ryanair do Kijowa-Boryspola. Tuż przed świętami ruszyły też dwa nowe czartery - do Omanu i Dubaju. W listopadzie KLM zapowiedział uruchomienie połączenia z Wrocławia do Amsterdamu - pierwszy rejs ma odbyć się 6 maja.

Wrocławskie lotnisko zajęło 7. miejsce pod względem liczby nowych kierunków wprowadzonych w ciągu roku w rankingu „Anker Report", przygotowanym na podstawie danych serwisu Flight Global.

Najważniejszą inwestycją ubiegłego roku była rozbudowa płyty do odladzania samolotów.

ARTYKUŁY POWIĄZANE