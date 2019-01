Lotnisko Chopina: W 2018 roku mieliśmy 12,7 procent wzrostu

Lotnisko Chopina obsłużyło w 2018 roku 17,76 mln pasażerów. To o 12,7 procent więcej niż rok wcześniej

W grudniu 2018 na Lotnisku Chopina odprawiono ponad 1,2 mln osób, czyli o 10 procent więcej niż w grudniu 2017.

W zeszłym roku, w ruchu międzynarodowym, uczestniczyło prawie 16 mln (wzrost o 17,2 proc.), a w ruchu krajowym prawie 1,8 mln osób. Ruch czarterowy wzrósł rok do roku o ponad 20 procent, co dało ponad 2,2 mln podróżnych.

- To znaczący sukces naszego lotniska, warszawski port jest liderem w regionie - uważa Piotr Rudzki z Biura PR Lotniska Chopina. - Cieszy nas również, że coraz więcej pasażerów postrzega nas jako dogodny punkt przesiadkowy, udział pasażerów w ruchu tranzytowym od dłuższego czasu utrzymuje się na poziomie 30 procent.

Jak przypomina biuro prasowe lotniska w komunikacie, zeszły rok obfitował w ważne dla niego wydarzenia. Lotnisko wprowadziło w marcu zakaz planowania operacji lotniczych między godziną 23.30 a 5.30. Jako pierwsze w Polsce dostało też od Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikat uprawniający do lądowania w warunkach ograniczonej widzialności dla kategorii III A na drodze startowej 3, na kierunku 33. Certyfikat dla ILS III A oznacza, że samoloty mogą lądować przy znacznie słabszej pogodzie, co wpływa na mniejszą liczbę przekierowań do innych portów i ogranicza opóźnienia.

Inne nowości to otwarcie przez LOT bezpośrednich rejsów do Singapuru i zwiększenie przez Qatar Airways z 14 do 16 tygodniowo liczby lotów do Douhy, a także wprowadzenie przez tego przewoźnika boeinga 787 dreamliner za A320. W poniedziałki i piątki do stolicy Kataru można polecieć trzy razy dziennie skierowanym dodatkowo na tę trasę airbusem 330.

Także w 2018 roku nowym przewoźnikiem czarterowym na polskim rynku i na Lotnisku Chopina został Ryanair Sun, który w lecie trzymał w Warszawie dwa boeingi 737 i uzyskał pozycję czwartego przewoźnika czarterowego, po Enter Airze, Travel Servicie i Small Planet Airlines.

"Dodajmy, że w ubiegłym roku w Terminalu zostały otwarte nowe sklepy, których operatorem jest PHZ Baltona S.A, pojawił się też – w strefie Schengen – kolejny plac zabaw dla dzieci".

W tym roku lotnisko planuje (dzięki przekazaniu w dzierżawę w grudniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej 8,5 tysiąca metrów kwadratowych terenu) rozpoczęcie rozbudowy. Obchodzący 85 rocznicę powstania warszawski port zaoferuje też pasażerom kolejne nowe połączenia, w tym już od 7 stycznia do London City oraz od czerwca do Miami, Bejrutu oraz Warny (wszystkie realizowane przez LOT).

W terminalu zaś pojawią się bramki biometryczne ABC do automatycznej, samodzielnej kontroli dokumentów.