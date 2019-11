Trzeba lepiej uczyć

Za wyścigiem w laboratoriach musi nadążać prawo, stąd potrzeba dokonania zmian w kodeksie antydopingowym. Poprzednia wersja jest z 2015 roku, a w tym świecie cztery lata to prawdziwa wieczność.

W tym czasie wyszło na jaw wiele głośnych spraw, z tą najbardziej bulwersującą, czyli zorganizowanym przez Rosję państwowym dopingiem. Dlatego WADA rutynowo co sześć lat dokonuje przeglądu prawa, a pojawiają się nawet propozycje, żeby aktualizować przepisy na bieżąco, między kongresami (na razie jednak nie ma takich ustaleń). Nowa wersja kodeksu wejdzie w życie w 2021 roku.

Co się zmieni? – Wprowadzone zostaną znowelizowane standardy dotyczące kontroli antydopingowych i śledztw oraz wyłączeń dla celów terapeutycznych. Przedstawiane są też zupełnie nowe regulacje dotyczące standardu edukacyjnego i postępowań dyscyplinarnych. Edukacja to sfera, która wymaga większego zaangażowania WADA i środowiska sportowego. Ostatnie działania ukierunkowane są na wzmocnienie edukacji dla trenerów, zawodników, kształcenia kontrolerów antydopingowych. Pracujemy też nad polską wersją e-learningu. Trzeba jednak działać nie tylko w sporcie elitarnym, ale też koncentrować się na dzieciach i młodzieży – mówi „Rz" dr Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).

Władze WADA chcą też zracjonalizować działania i karać tam, gdzie rzeczywiście wina jest poważna. – Złagodzona zostanie kara za stosowanie marihuany, do sześciu miesięcy. Zdarza się, że zawodnicy palą przed samymi zawodami, a wykrywa się to w trakcie rywalizacji. To samo będzie dotyczyło kokainy, chociaż tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Było kilka głośnych spraw, choćby piłkarza Paolo Guerrero (Peruwiańczyk przyłapany na stosowaniu kokainy – przyp. red.). W jego sprawę zaangażowano ogromne środki. Czy rzeczywiście świat antydopingowy powinien się zajmować takimi przypadkami? – pyta dr Rynkowski.