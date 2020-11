Paweł Fajdek. Serce matki i ręka ojca

Była belfrem z ludzką twarzą. Wolała pozycję matki od pozycji siły. Mogła się zżymać, że jej podopieczni nocą zamawiają na obozach pizzę, ale kiedy ich przyłapała, sama brała kawałek. Bywała obiektem żartów, ale znosiła je z uśmiechem. – Zawsze wyróżniało ją dobre serce i zaufanie – nie kryje Fajdek. Trenowali razem do 2010 r. Wtedy młociarz wyfrunął z gniazda i trafił pod skrzydła Cybulskiego. Kumor doradziła mu ten krok do przodu. Rozstanie trwało sześć lat, z krótką przerwą. Kumor wróciła do Fajdka podczas mistrzostw świata w Pekinie (2015), bo Cybulski leżał w szpitalu po tym, jak na treningu trafił go młot. Formalnie zdobyła z Fajdkiem trzy złote medale MŚ, choć sama skromnie przyznaje się do dwóch. Złoty duet wznowił współpracę po igrzyskach w Rio, gdzie młociarz przeżył niewytłumaczalną klęskę. Teraz ich ścieżki znowu się rozchodzą.

Byli zgraną parą. Fajdek nie lubi mieć nad sobą bata, bo uważa, że po latach treningu wie, co dla niego najlepsze. Kumor czuła się z tym dobrze, możliwe, że ważniejszą pracę wykonywała jako nieformalny psycholog i duchowy opiekun niż trener. – Czasem jest tak, że zawodnik coś czuje, a szkoleniowiec to widzi. Na tak wysokim poziomie trener stoi z boku, skupia się na niuansach – mówi Kumor.

Czasem iskrzyło

Opowieści o treningach mistrza świata to zestaw faktów i mitów. Podobno zdarzało mu się grać na komputerze do rana i przespać trening. Bywało też, że Kumor przychodziła na umówione zajęcia, a on właśnie je kończył. Kiedy pytano Wojtulewicz, co różni Fajdka i Nowickiego, odpowiadała, że zacięcie oraz podejście do treningów. Katowicki „Sport" pisał, że Kumor go porzuciła, bo miała dość chimerycznego stylu pracy. Trenerka temu zaprzecza.