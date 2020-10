Doping. Zabawa w chowanego

Eid Naser dla szukającej nowych gwiazd federacji World Athletics jest skarbem, bo jej czas – 48.14 – to trzeci wynik w dziejach konkurencji. Szybsze były tylko Marita Koch (NRD, 47.60) i Jarmila Kratochvilova (Czechosłowacja, 47.99). Pierwsza biegała dla dopingowego imperium, gdzie nawet pływaczki mówiły basem, a druga szokowała posturą napompowanego testosteronem ciężarowca.

Eid Naser już wówczas miała na koncie trzy ominięte kontrole antydopingowe. Athletics Integrity Unit (AIU), czyli zbrojne ramię światowej federacji do walki z nielegalnym wspomaganiem, tymczasowo zawiesiła ją jednak dopiero kilka miesięcy później, po kolejnej wpadce.

Najlepsi sportowcy świata na początku każdego kwartału muszą wprowadzić do systemu internetowego ADAMS swoje plany pobytowe oraz wyznaczyć godzinne okienko, podczas którego będą dostępni dla kontroli antydopingowej. To obowiązek uciążliwy, ale konieczny. Eid Naser jest z nim na bakier. Biegaczka z kontrolerami minęła się cztery razy (12 i 16 marca 2019 r., 12 kwietnia 2019 i 24 stycznia 2020 r.).

Już trzy takie wpadki w ciągu 12 miesięcy to podstawa dwuletniej dyskwalifikacji.

– Nie chce mi się wierzyć, żeby można było ominąć trzy kontrole przypadkowo – mówiła „Rz" Święty-Ersetic. – W takim przypadku albo oszukujesz, albo jesteś idiotą – dodawała mistrzyni świata z 2011 roku Amerykanka Jenny Simpson. – To normalne, każdemu mogło się zdarzyć – odpowiadała Eid Naser.

Najpierw okazało się, że budynek wskazany przez biegaczkę jako miejsce pobytu, nie istnieje. Kontroler Enrique Martinez sprawdził więc dane z poprzedniej kontroli i udał się do budynku, gdzie swoich sportowców kwateruje federacja Bahrajnu. Tam znalazł drewniane drzwi z numerem 11. Pukał co 5 minut, ale bez skutku, bo był to schowek z butlami gazowymi. Zamiast tego powinien przejść przez sąsiednie drzwi (podobno otwarte), potem kolejne i dopiero tam szukać apartamentu Eid Naser.