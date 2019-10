Paweł Fajdek: poczwórnie złoty mistrz

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości, polska szkoła miotania stalową kulą na długiej lince ma się dobrze, niezależnie, czy to szkoła białostocka, poznańska, czy zamojska. Fajdek (najlepszy rzut: 80,50 m) wygrał z dużą przewagą nad Francuzem Quentinem Bigotem (78,19) i Węgrem Bence Halaszem (78,18) oraz kolegą z reprezentacji Wojciechem Nowickim (77,69).

Polaka wyprzedził parę minut późńiej Węgier Bence Halasz (trzeci za Polakami w ME w Berlinie) – 78,18, potem lepszy o parę centymetrów był Francuz Quentin Bigot, ale dopiero próba Pawła Fajdka przeniosła konkurs w inne rewiry – 79,34 m, palec wskazujący w górę i pewne prowadzenie.

Wojciech Nowicki w drugiej serii poprawił się, ale nie rzucił tak, żeby chwalić. Bigot i Halasz utrzymali pozycje. Polski lider dodał kolejne centymetry: 80,16 m, ważna biała linia została przekroczona, rywale już dwa metry za Fajdkiem. Pani trenerka Jolanta Kumor aż wyskoczyła z krzesełka. Potem była jeszcze próba nr 4 – 80,50, która podkreśliła potęgę polskiego miotacza. Przeszedł do historii mistrzostw świata, takie rekordy mogą trwać długo, a kto powiedział, że za dwa lata w Eugene, nie będzie tytułu numer pięć.

Trudniej rzucało się drugiemu Polakowi. Nowicki, przez chwilę zepchnięty przez rywali na szóste miejsce, odrobił w czwartej serii część strat, 77,42 m dawało mu czwarte miejsce. Piąta próba – spalił. Szósta też nie była taka jak w Rio, medalu nie dała. W Białymstoku radość jednak jest, bo pani Malwina Sobierajska z domu Wojtulewicz, trenerka Nowickiego, doprowadziła do srebra w Katarze Joannę Fiodorow.

Organizatorzy trochę przeszkadzali (trwały przygotowania do finału biegu na 110 m ppł.), ale świętowanie sukcesu przez postawnego mężczyznę z biało-czerwoną flagą w dłoniach jednak trwało chwilę, zaczęło się od bojowego okrzyku do kamery (po angielsku): – Wciąż jestem mistrzem! Potem zaś: – Do zobaczenia w Tokio! Główne uroczystości medalowe połączone z wysłuchaniem Mazurka Dąbrowskiego przewidziano na czwartek.