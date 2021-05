Polacy bez gwiazd z plakatu

Nasza reprezentacja dwa lata temu była najlepsza w Bydgoszczy, przerywając trwającą od lat dominację rosyjsko-niemiecką. Teraz może być podobnie, bo choć do Polski przyjedzie wiele gwiazd europejskiej lekkiej atletyki, to nikt nie wystąpi na galowo.

– Mamy swoje straty, ale wiele innych federacji w roku olimpijskim wystawiło na te zawody drugie składy. Możemy obronić tytuł. Kalendarz jest ubogi, więc dla wielu zawodników to bardzo ważny start. Taka impreza jest też okazją do walki o stypendia – nie kryje w rozmowie z „Rz" wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) Tomasz Majewski.

Spośród czternastu polskich lekkoatletów, którzy są na oficjalnym plakacie imprezy, wystartuje tylko co drugi.

Lista nieobecnych jest długa – to Ewa Swoboda (100 m), Maria Andrejczyk (rzut oszczepem), Joanna Jóźwik (800 m) czy Justyna Święty-Ersetic (400 m) – ale skład naszej reprezentacji na tle rywali i tak wygląda godnie.

Włosi, którzy jeszcze nigdy nie stali na podium drużynowych mistrzostw Europy, jako jedyni uzbroili się po zęby, więc kibice zobaczą sprintera Lamonta Marcela Jacobsa i skoczka wzwyż Gianmarco Tamberiego. Niemcy przyślą z kolei do Chorzowa oszczepnika Johannesa Vettera, który poluje na 25-letni rekord świata Czecha Jana Żeleznego.

Stadion Śląski odwiedzi siedmiu halowych mistrzów Europy z Torunia. Ozdobą imprezy może być konkurs młociarzy. Paweł Fajdek kilka dni temu oddał swój najlepszy rzut od czterech lat (81.62 m), a Hiszpan Javier Cienfuegos i Francuz Quentin Bigot to zawodnicy światowej czołówki.

Organizowane od 2009 roku drużynowe mistrzostwa Europy to prawdopodobnie najmniej prestiżowa z lekkoatletycznych wielkich imprez. Dla kibica jest ona jednak atrakcyjna, bo wskrzesza dawną rywalizację z meczów międzypaństwowych.

– Walka drużyn to magia, a rywalizacja „my kontra wy" jest solą sportu – nie kryje były płotkarz Marek Plawgo.

Blisko 350 zawodników wystartuje na Stadionie Śląskim w 40 konkurencjach, w każdej jest do zdobycia od 8 punktów (za zwycięstwo) do 1 punktu (za ostatnie miejsce). Suma składa się na dorobek drużyny. Dwa lata temu, kiedy w rywalizacji brało udział dwanaście, a nie osiem ekip, Polacy wyprzedzili Niemców, Francuzów oraz Włochów, a pięć najsłabszych drużyn spadło do pierwszej ligi.