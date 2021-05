Sha'Carri Richardson. Dziewczyna, która może podpalić lont

Jest odważna, bywa bezczelna. „Każ mi być pokorną, to cię pokornie zablokuję" – żartowała ostatnio na Twitterze. Kiedy jeden z dziennikarzy zapytał ją, w jaki sposób 34-letnia Fraser-Pryce jest jednocześnie tak świetną biegaczką i dobrą matką, odparowała: – A masz jakieś pytania do mnie? To jest rozmowa na temat Sha'Carri.

– Chcę pokazać kobietom, że nie muszą być ciche i zawstydzone, jak poprzednie pokolenia. Chodzi o to, aby były takie, jakie chcą być – apeluje, dopasowując się do rytmu czasów, w których dynamikę amerykańskiej debacie publicznej nadaje ruch #MeToo.

– Bycie czarnym w Ameryce to jednocześnie przekleństwo i błogosławieństwo, bo choć od stuleci jesteśmy tłumieni, to wciąż umiemy to przezwyciężać i się rozwijać – podkreśla Richardson. – Ja sama jestem dumną, czarnoskórą kobietą. I to mnie inspiruje do bycia wielką.