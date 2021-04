Mistrzostwa świata sztafet w Chorzowie. Wybuchowa mieszanka

Takich zawodów, jakie odbędą się 1–2 maja na Stadionie Śląskim, jeszcze w Polsce nie było. World Relays – nazywane nieoficjalnymi mistrzostwami świata sztafet, choć bliżej im rangą do mityngów Diamentowej Ligi – odbyły się już czterokrotnie. Trzy pierwsze edycje gościło Nassau (Bahamy), a ostatnią Jokohama (Japonia).

Uczestnicy mają szansę nieźle zarobić, bo premie dla zwycięskich sztafet to od 12 do 40 tys. dolarów, a kibice dostają zawody eksperyment. World Relays pokazują, jak królowa sportu może wyglądać w przyszłości.

Dwie ostatnie konkurencje to rywalizacja drużyn mieszanych. Pierwsza polega na tym, że kobieta i mężczyzna dwukrotnie, na zmianę, pokonują jedno okrążenie. Polskę podczas World Relays reprezentować będą w niej specjaliści od biegów średnich, Joanna Jóźwik i Patryk Dobek.

– To będzie połączenie ognia i wody oraz rutyny i doświadczenia z nutką szaleństwa. Kibice nie będą zawiedzeni. Stworzymy z Patrykiem wybuchową mieszankę. Liczę, że na medal – zapewnia Jóźwik, która kilka tygodni temu w Toruniu została halową wicemistrzynią Europy.

Sztafeta płotkarska to konkurencja, w której minięcie mety przez jednego biegacza jest sygnałem dla kolejnego, który rusza w przeciwnym kierunku, z sąsiedniego toru. Wystartują w niej trzy zespoły, czyli o jeden więcej niż dwa lata temu w Jokohamie.

Z przylotu do Polski zrezygnowali m.in. Amerykanie, Jamajczycy, Chińczycy, Australijczycy i Kanadyjczycy. Brytyjczycy przysłali tylko sztafetę 4x400 m oraz mikst. W Chorzowie wystartują tylko dwie z 12 sztafet, które stały na podium igrzysk w Rio i trzy z 13, jakie zdobywały medale podczas ostatnich mistrzostw świata w Dausze.

Nieobecność wielu rywali to dobre wieści dla Polaków. Światowa federacja World Athletics w tym roku wzmocniła rangę zawodów, które są także kwalifikacją do igrzysk. Prawo wyjazdu do Tokio wywalczą finaliści wszystkich olimpijskich konkurencji.