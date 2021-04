Christian Coleman zapłaci za papryczki

Najlepsi zawodnicy świata to profesjonaliści, więc także Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) wymaga od nich poważnego podejścia do reguł. Coleman je złamał, bo przy okazji trzeciej wpadki – przede wszystkim jej dotyczyła rozprawa odwoławcza – wybrał się na zakupy do centrum handlowego nieopodal swojego domu w Lexington.

Amerykanin dowodził, że kupił papryczki chili o 19.53, wrócił do domu jeszcze w trakcie wyznaczonego okna kontroli (od 19.15 do 20.15), zjadł kolację i wyszedł ponownie, żeby zrobić zakupy, o 20.22. Wyrok złagodzono, bo oficer kontroli w tym czasie do niego nie zadzwonił. Mógł to zrobić, ale nie musiał – takiego wymogu w przepisach nie ma.