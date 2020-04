Nie ma okresu ochronnego dla dopingu

Chociaż sprawa dotyczyła czynów z czasów przed koronawirusem, to stała się okazją do przypomnienia, że choć międzynarodowy system kontroli jest obecnie w sporej mierze zawieszony, to łowcy dopingu mają jeszcze pośrednie narzędzia wykrywania oszustów, takie jak paszport biologiczny, pracują także nad nowymi sposobami działania w warunkach pandemii.