Sztafeta 4x400 metrów. Razem są silniejsze

Szeroka ławka i wspólne dążenie do celu to od lat atuty sztafety. Kiedy Polki rywalizują indywidualnie podczas mistrzostw kraju, atmosferę można kroić nożem. Wszystkie znają jednak wartość kolektywu i wiedzą, że indywidualnie nigdy nie osiągną takich sukcesów, jak w drużynie.

Matusiński, podając skład, zawsze uzasadnia wybór. – Czasem zawodniczki są niezadowolone, ale nigdy żadna nie protestowała. Zdarzają się za to rozmowy. Raz nawet dziewczyny przekonały mnie do swojego pomysłu, ale to przede wszystkim ja mam w głowie plan, a one mi ufają – wyjaśnia w rozmowie z „Rz".