Polska szkoła średnia

Plecy 27-latka oglądali Jamie Webb, Amel Tuka, Pierre-Ambroise Boss i Adam Kszczot. To oznacza, że w finale gonił go pociąg, którego pasażerowie zdobyli 17 medali wielkich imprez. Kszczot od 2011 roku wygrywał wszystkie mistrzostwa Europy, w których startował. Pokonać takich rywali? Nieźle jak na człowieka, który ma minimum olimpijskie w biegu na 400 metrów przez płotki.

Wytrzymałości nauczył go Krzysztof Szałach, a szybkości wychowawca dwukrotnej mistrzyni świata Żanny Pintusewycz-Block Walentyn Bondarenko. Dziś Dobek pracuje ze Zbigniewem Królem, który stawiał pieczątki pod sukcesami Pawła Czapiewskiego, Lidii Chojeckiej oraz Kszczota. – Czy trafił mi się diament? To nie on mi się trafił, tylko ja jemu – żartuje doświadczony trener w rozmowie z „Rz".

Dobek to typ rodzinny i religijny, regularnie udziela się w parafialnym chórze. Możliwe, że spokoju i dyscypliny nauczyło go wojsko (jest marynarzem), bo kiedyś jego karierę znaczyły kontrowersje.

– Pracuje bardzo systematycznie i pilnuje wszystkiego, co dzieje się obok treningów. Jest pod tym względem taki jak Kszczot, choć jeśli chodzi o zdolności motoryczne, to przypomina raczej Davida Rudishę albo Wilsona Kipketera. Ma papiery na świetne bieganie oraz spore rezerwy, bo przed sezonem halowym nie zdążyliśmy sprawdzić, jak jego organizm zareaguje na hipoksję – wyjaśnia Król.

Karierę wicemistrzyni Europy Joanny Jóźwik po latach gehenny i problemów zdrowotnych odbudował Jakub Ogonowski. – Miałam momenty, w których bałam się, że już nigdy nie wrócę do pełni sprawności, ale się nie poddałam – wyjaśnia biegaczka „Rz". – Finał był do wygrania, więc nie wzięłabym srebra w ciemno, ale ten medal to piękne uwieńczenie mojego powrotu na bieżnię. Łezka do tej pory kręci mi się w oku, a za metą aż się popłakałam.